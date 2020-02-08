К Ирландии и Бельгии приближается ураган

21:19, 8 февраля 2020
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Шторм "Сиара" принесет с собой обильные осадки и сильный ветер.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

К Ирландии и Бельгии приближается ураган «Сиара».

Как сообщает Еuronews, в Ирландии из-за надвигающейся стихии отменен праздник в городе Голуэй, который был объявлен европейской культурной столицей 2020 года.

На Германию надвигается ураган "Забине"

Вечером в районе Кладды, бывшей рыбацкой деревни, должны были собраться около 45 тысяч гостей. Однако организаторы в целях безопасности решили не проводить праздник. К изумрудному острову приближается шторм "Сиара", который принесет с собой обильные осадки и сильный ветер. На западе и юго-западе страны объявлен "оранжевый" уровень опасности.

К капризам погоды готовятся и в Бельгии. По прогнозам синоптиков, в королевстве ожидаются сильные дожди и ветер, порывы которого могут достигать 120 километров в час.

Как сообщал УНИАН, на северо-западные районы Германии с Атлантики надвигается ураган «Забине». Ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час.

Ураган предположительно достигнет ФРГ около полудня 9 февраля. Метеорологи ожидают, во многих районах страны ураган будет сопровождаться проливными дождями и грозами.

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Теги: #ураган#Бельгия#Ирландия
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