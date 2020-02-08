К Ирландии и Бельгии приближается ураган
Шторм "Сиара" принесет с собой обильные осадки и сильный ветер.
К Ирландии и Бельгии приближается ураган «Сиара».
Как сообщает Еuronews, в Ирландии из-за надвигающейся стихии отменен праздник в городе Голуэй, который был объявлен европейской культурной столицей 2020 года.
На Германию надвигается ураган "Забине"
Вечером в районе Кладды, бывшей рыбацкой деревни, должны были собраться около 45 тысяч гостей. Однако организаторы в целях безопасности решили не проводить праздник. К изумрудному острову приближается шторм "Сиара", который принесет с собой обильные осадки и сильный ветер. На западе и юго-западе страны объявлен "оранжевый" уровень опасности.
К капризам погоды готовятся и в Бельгии. По прогнозам синоптиков, в королевстве ожидаются сильные дожди и ветер, порывы которого могут достигать 120 километров в час.
Как сообщал УНИАН, на северо-западные районы Германии с Атлантики надвигается ураган «Забине». Ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час.
Ураган предположительно достигнет ФРГ около полудня 9 февраля. Метеорологи ожидают, во многих районах страны ураган будет сопровождаться проливными дождями и грозами.
- Винница-2°... -6°
- Днепр-7°... -16°
- Донецк-9°... -18°
- Житомир-1°... -4°
- Запорожье-6°... -17°
- Ивано-Франковск+1°... -11°
- Киев-1°... -4°
- Кировоград-3°... -11°
- Луганск-8°... -17°
- Луцк0°... -5°
- Львов+1°... -7°
- Николаев-1°... -9°
- Одесса0°... -6°
- Полтава-9°... -16°
- Ровно-1°... -7°
- Симферополь-7°... -11°
- Сумы-5°... -12°
- Тернополь-1°... -7°
- Харьков-7°... -15°
- Херсон-4°... -12°
- Хмельницкий-3°... -8°
- Черкассы-2°... -8°
- Чернигов0°... -6°
- Черновцы0°... -6°