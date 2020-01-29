Житомирщину накрыл сильный снегопад

13:01, 29 января 2020
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На дорогах области из-за снегопада сложная ситуация.

Житомирщину накрыл снегопад / скриншот
Житомирщину накрыл снегопад / скриншот

Сегодня, 29 января, Житомирскую область накрыл сильный снегопад.

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Утром шел снег с дождем, но потом пошел сплошной снег, которого с начала сезона здесь не видели, сообщает ТСН.

За полчаса на улице наступила настоящая зима. За два часа насыпало до пяти сантиметров. Такая погода стала неожиданностью для людей, ведь накануне было солнечно и тепло, аж до +7 градусов.

На дорогах области из-за снегопада сложная ситуация. По скользким трассам водители едут очень осторожно.

Напомним, в течение 29-31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода#Житомирщина
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