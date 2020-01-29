На Украину надвигается непогода: синоптики предупредили о метелях и гололедице

Во многих областях в ближайшие дни ожидается сильный мокрый снег.

В Украину идет непогода / УНИАН

В течение 29-31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 29-31 января в Карпатах ожидается умеренный, ночью 29 января и днем 31 января значительный снег, метели (на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях пройдет мокрый снег, ожидается образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Кроме того, 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/сек.

Синоптики сообщают, что осложнения погодных условий, которые отвечают I (желтому) уровню опасности, будут вызывать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц; в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, 29 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.