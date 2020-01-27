Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 человек

09:55, 27 января 2020
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Более тысячи человек пострадали.

Последствия землетрясения в Турции / REUTERS
Последствия землетрясения в Турции / REUTERS

По меньшей мере 22 человека погибли, более 1000 пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение, которое ощущалось и в других регионах Турции, а также в Армении, Грузии, Израиле, Ираке и Сирии, произошло вечером 24 января, передает Euronews

Из-под завалов спасателям удалось вынести 39 человек. 

Турция находится на находится на стыке литосферных плит, и подземные толчки здесь нередки. 

Напомним, в пятницу, 24 января, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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Теги: #землетрясение#Турция
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