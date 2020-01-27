Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 человек
Более тысячи человек пострадали.
По меньшей мере 22 человека погибли, более 1000 пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение, которое ощущалось и в других регионах Турции, а также в Армении, Грузии, Израиле, Ираке и Сирии, произошло вечером 24 января, передает Euronews.
Из-под завалов спасателям удалось вынести 39 человек.
Турция находится на находится на стыке литосферных плит, и подземные толчки здесь нередки.
Напомним, в пятницу, 24 января, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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