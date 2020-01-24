В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 24 января, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5.
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 10 км на юг от населенного пункта Каракенджа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 15 декабря на Филиппинах, погибли 11 человек.
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