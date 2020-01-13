Погода на неделю: в Украине будет сухо и без существенных морозов (карта)

Снега в Украине не ожидается.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается теплая и сухая погода.

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +7°, в остальных регионах до +2°...+6°.

Прогноз на 13 января / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +7°.

Прогноз на 14 января / УНИАН

В среду, 15 января, без осадков. Самая теплая погода будет на западе и юге - до +7°. В остальных регионах до +2°...+5°.

Прогноз на 15 января / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -6°…-1°, днем до +7°.

Прогноз на 16 января / УНИАН

В пятницу будет пасмурно. Днем на западе до +5°, в остальных регионах до +4°.

Прогноз на 17 января / УНИАН

18 и 19 января в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -4°, на остальной территории -3°…-1°. Днем температура по стране 0°...+4°. В воскресенье ночью на западе температура до -3°, днем в Украине от -1° до +4°.

Прогноз на 18 января / УНИАН

Прогноз на 19 января / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

13 января - преподобной Мелании Римлянки. Поэтому в канун Старого Нового года украинцы празднуют щедрый вечер, или, как его еще называют в народе, праздник Маланки. Если в ночь дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов.

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14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед.

15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.

16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

17 января - Феклистов день.В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.

19 января - Богоявление Господне (Крещение, Иордан). Если на Крещение погода ясная и погожая - на засушливое лето. Крещенская оттепель - к урожаю. День на Крещение ясный, солнечный - хлеб будет чист.

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