Масштабные пожары в Австралии: стало известно о 24 погибших
В стране насчитывается около 200 очагов горения.
В Австралии возросло число погибших в результате масштабных лесных пожаров.
Пламя размером с Манхэттен: в Австралии продолжают гореть леса, граждан будут эвакуировать на корабль
В стране насчитывается около 200 очагов горения. Огонь разрушил более 1200 домов, а миллионы гектаров земли обгорели, передает ТСН со ссылкой на ВВС.
В Канберре качество воздуха сейчас считается худшей в мире. Жителей города просят не выходить из домов. Кроме того, австралийская авиакомпания Qantas на одну неделю отменила рейсы в Канберру.
Благотворительный фонд за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс собрал более $20 млн.
Как сообщалось, экологи из Университета Сиднея заявили, что около 480 млн живых существ погибли в пожарах в Австралии. Отмечается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди погибают еще до того, как пламя до них доберется.
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