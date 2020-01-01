На востоке Австралии из-за лесных пожаров на пляжах заблокированы тысячи людей

20:58, 1 января 2020
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Военные корабли доставят им продукты и воду. Также начнется эвакуация людей с пляжей на вертолетах.

Лесные пожары / Фото: Reuters
Лесные пожары / Фото: Reuters

На востоке Австралии из-за лесных пожара на пляжах заблокированы тысячи людей.

Как сообщает Deutsche Welle, правительство объявило, что направило помощь пострадавшим.

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Сегодня продукты питания и воду доставят военные корабли. Однако до прибрежных городков в штате Виктория они доберутся не раньше четверга или даже пятницы.

Кроме того, начнется эвакуация людей с пляжей на вертолетах.

Самые крупные пожары бушуют вблизи городе Маллакута в Виктории, расположенного в 500 км к востоку от Мельбурна. Там на местных пляжах заблокированы, по приблизительным подсчетам, четыре тысячи человек, которые спасались от огня.

Как сообщалось, лесные пожары, бушующие в Австралии с октября, уничтожили уже много миллионов гектаров лесных насаждений. Ситуацию осложняют продолжающаяся рекордная жара с температурой более 40 градусов по Цельсию и порывы ветра. От стихии массово гибнут животные. Тысячи туристов и местных жителей вынуждены бежать от пожаров на Тихоокеанское побережье.

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Теги: #погода#Австралия
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