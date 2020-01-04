Погода на сегодня: синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег

11:56, 4 января 2020
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Киевлян ждет облачная с прояснениями погода.

Прогноз погоды на субботу, 4 января / фото УНИАН
Прогноз погоды на субботу, 4 января / фото УНИАН

В субботу, 4 января, в Украине в большинстве регионов днем будет «плюсовая» температура, а вот ночью – небольшой «минус». Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в западных, Черниговской и Сумской областях.

Стало известно, какой будет погода в Украине на РождествоОб этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура 4 января воздуха будет колебаться ночью от 1° до 6° мороза, а днем прогреется до 0-5° выше нуля. Теплее будет в южной части, там столбики термометров достигнут до +7°.

В субботу киевлян ждет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью от -2° до -4°, а днем от +2° до +4°. В Карпатах синоптики обещают мокрый снег с дождем. Дневная температура будет составлять 1-4° тепла, а ночная от 2° мороза до 5° мороза.

Ветер преимущественно западный и юго-западный, с порывами до 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Водителей, тем временем, предупреждают, что на дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Как сообщал УНИАН, 6-7 января в Украине ожидаются небольшие морозы.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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