Погода на сегодня: синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег
Киевлян ждет облачная с прояснениями погода.
В субботу, 4 января, в Украине в большинстве регионов днем будет «плюсовая» температура, а вот ночью – небольшой «минус». Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в западных, Черниговской и Сумской областях.
Стало известно, какой будет погода в Украине на РождествоОб этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, температура 4 января воздуха будет колебаться ночью от 1° до 6° мороза, а днем прогреется до 0-5° выше нуля. Теплее будет в южной части, там столбики термометров достигнут до +7°.
В субботу киевлян ждет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью от -2° до -4°, а днем от +2° до +4°. В Карпатах синоптики обещают мокрый снег с дождем. Дневная температура будет составлять 1-4° тепла, а ночная от 2° мороза до 5° мороза.
Ветер преимущественно западный и юго-западный, с порывами до 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Водителей, тем временем, предупреждают, что на дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.
Как сообщал УНИАН, 6-7 января в Украине ожидаются небольшие морозы.
- Винница+4°... -1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+4°... 0°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+4°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+3°... -2°
- Черновцы+2°... -2°