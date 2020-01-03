Стало известно, какой будет погода в Украине на Рождество

6-7 января в Украине ожидаются небольшие морозы.

На Рождество в Украине ожидается снег / фото УНИАН

На Рождество, 7 января, в Украине ожидаются небольшие морозы и снег.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, 4 января мокрый снег и дождь пройдут в западных областях и на севере. 5 января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими.

На Сочельник и Рождество ожидается небольшой и умеренный мороз, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

Напомним, на выходных в Украине немного похолодает, в воскресенье во многих регионах пройдет снег.