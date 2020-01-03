Стало известно, какой будет погода в Украине на Рождество
6-7 января в Украине ожидаются небольшие морозы.
На Рождество, 7 января, в Украине ожидаются небольшие морозы и снег.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +8° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, 4 января мокрый снег и дождь пройдут в западных областях и на севере. 5 января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими.
На Сочельник и Рождество ожидается небольшой и умеренный мороз, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.
Напомним, на выходных в Украине немного похолодает, в воскресенье во многих регионах пройдет снег.
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Погода в Украине
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- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+6°... -3°
- Запорожье+2°... -1°
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- Киев+4°... -4°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -1°
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- Львов+2°... -2°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+4°... -3°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+4°... -3°
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Виргиния, США
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