Синоптики рассказали, какой будет погода в январе 2020

Погода приготовила для нас теплые периоды и больше дождя, чем снега.

Январь может удивить нас высокими температурами / Фото УНИАН

В январе ожидается приток теплого воздуха из Средиземного моря. Поэтому погода приготовила для нас теплые периоды и больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы. Поэтому январь может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов, пишет "Метеопрог".

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Вероятно, будет определенное преимущество теплых дней. Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать из южной Европы, а также из Атлантического океана.

Атлантика может быть очень активной в январе, поэтому возможна миграция циклонов с запада на восток. Области низкого стояния барометра принесут значительную облачность и осадки мокрого снега с дождем. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

В январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.