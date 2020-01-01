Синоптики рассказали, какой будет погода в январе 2020

19:55, 1 января 2020
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Погода приготовила для нас теплые периоды и больше дождя, чем снега.

Январь может удивить нас высокими температурами / Фото УНИАН
Январь может удивить нас высокими температурами / Фото УНИАН

В январе ожидается приток теплого воздуха из Средиземного моря. Поэтому погода приготовила для нас теплые периоды и больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы. Поэтому январь может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов, пишет "Метеопрог". 

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Вероятно, будет определенное преимущество теплых дней. Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать из южной Европы, а также из Атлантического океана.

Атлантика может быть очень активной в январе, поэтому возможна миграция циклонов с запада на восток. Области низкого стояния барометра принесут значительную облачность и осадки мокрого снега с дождем. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

В январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

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Теги: #погода#непогода в Украине
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