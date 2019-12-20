Из-за нетипичного тепла во Львове зацвели калина и жимолость (видео)

19:05, 20 декабря 2019
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Такую природную аномалию можно наблюдать на территории детского эколого-натуралистического центра.

Во Львове из-за нетипичного для декабря тепла зацвели калина и жимолость.

Австралию охватила 40-градусная жараОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что лещина выпустила несколькосантиметровые соцветия-сережки, и вот-вот треснут почки магнолии.

Такую природную аномалию можно наблюдать на территории детского эколого-натуралистического центра во Львове.

По словам специалистов, хотя зимнее цветение и поражает людей, для растений это стресс.

Ранее УНИАН сообщал, как в разных уголках Украины зацвели деревья.

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Теги: #погода#Львов#новости Львова
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