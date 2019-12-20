Из-за нетипичного тепла во Львове зацвели калина и жимолость (видео)
Такую природную аномалию можно наблюдать на территории детского эколого-натуралистического центра.
Стресс для растений: из-за нетипичного тепла во Львове зацвели калина и жимолость
Во Львове из-за нетипичного для декабря тепла зацвели калина и жимолость.
Австралию охватила 40-градусная жараОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что лещина выпустила несколькосантиметровые соцветия-сережки, и вот-вот треснут почки магнолии.
Такую природную аномалию можно наблюдать на территории детского эколого-натуралистического центра во Львове.
По словам специалистов, хотя зимнее цветение и поражает людей, для растений это стресс.
Ранее УНИАН сообщал, как в разных уголках Украины зацвели деревья.
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