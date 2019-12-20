Весна в декабре: в разных уголках Украины зацвели деревья (видео)

Синоптики говорят, что теплая погода запустила «весенние процессы» в Украине.

В этом году в Украине аномально теплая зима.

В декабре температура не опустилась ниже -4 градусов. В некоторых областях воздух прогревался аж до +16. Такая зима характерна для средиземноморского климата, но никак не для Украины.

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Погодные сбои не могли пройти бесследно для флоры. Так, в Мукачево Ивано-Франковской области расцвела сакура. Нежные цветы появились на одном из деревьев в центре города. В Виннице цвет начал появляться также на японских сакурах.

А в Львове благодаря аномальным +18 градусам в декабре зацвели магнолии. Кроме того, в городе расцвела калина, на яблонях появились почки, а на орешнике «серьги». Синоптики говорят, что аномальная погода запустила «весенние процессы» в Украине. Если же ударят сильные морозы, могут сильно пострадать пчелы, которые проснутся из спячки.