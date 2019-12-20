В Европе бушует шторм "Эльза": погибло 4 человека

Порывы ветра достигают 130-160 километров в час. В некоторых городах ситуация катастрофическая.

Из-за невозможности морского промысла цены на морепродукты выросли на 30% / Фото flickr.com/photos/mrpbps

Со среды на западе Европы бушует шторм "Эльза" - порывы ветра достигают 130 километров в час, дожди вызвали подтопления в ряде регионов.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанские и португальские СМИ.

В частности, в испанской провинции Астурия в четверг погиб человек, которого накрыло потоком из грязи и камней.

Еще один человек погиб в провинции Галисия – его накрыло обломками в результате обрушения стены в парке Санто Доминго де Бонаваль в городе Сантьяго-де-Компостела.

В испанской провинции Уэльва в одном из городов уровень воды во время наводнения достигал полтора метра. Спасателем пришлось провести ряд операций по спасению людей, которые оказались в ловушке своих автомобилей. Ситуацию в городе оценили как катастрофическую.

В Португалии жертвами непогоды стали двое людей. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, вызванного падением дерева в регионе Сетубал, за 50 км на юг от Лиссабона, а еще одна погибла в результате обрушения дома в районе Визеу, за 300 км на север от Лиссабона. В том же регионе исчез еще один человек, и аварийные службы опасаются, что его смыло потоком воды, когда он ехал на тракторе по частично разрушенной дороге.

Порывы ураганного ветра на атлантическом побережье местами достигали 160 километров в час. Через это ряд хозяйств оказались без электричества.

Шторм также сказался на подготовке к Рождеству – за невозможности морского промысла цены на морепродукты выросли на 30%.