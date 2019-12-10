Шесть человек погибли в Таиланде из-за похолодания

13:00, 10 декабря 2019
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Температура воздуха в Таиланде упала до +13 градусов.

В Таиланде сильно похолодало / www.bangkokpost.com
В Таиланде сильно похолодало / www.bangkokpost.com

В Таиланде в результате аномально холодной погоды умерли шесть человек. 

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Ранее на прошлой недел два человека в возрасте 60 и 92 года были найдены мертвыми в Накхонратчасиме и Чай Нате соответственно, 38-летний мужчина погиб в Бунг Кане, передает Bangkok Post.

На минувших выходных в результате падения температуры до +13...+18 градусов погибли еще трое людей. 

Метеорологи Таиланда связывают похолодание с атмосферным фронтом, идущим из Китая.

Напомним, за несколько дней до лета в южном полушарии в горах на юго-востоке Австралии выпал снег.

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Теги: #погода#Таиланд
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