Шесть человек погибли в Таиланде из-за похолодания
Температура воздуха в Таиланде упала до +13 градусов.
В Таиланде в результате аномально холодной погоды умерли шесть человек.
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Ранее на прошлой недел два человека в возрасте 60 и 92 года были найдены мертвыми в Накхонратчасиме и Чай Нате соответственно, 38-летний мужчина погиб в Бунг Кане, передает Bangkok Post.
На минувших выходных в результате падения температуры до +13...+18 градусов погибли еще трое людей.
Метеорологи Таиланда связывают похолодание с атмосферным фронтом, идущим из Китая.
Напомним, за несколько дней до лета в южном полушарии в горах на юго-востоке Австралии выпал снег.
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