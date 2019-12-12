На севере Мексики выпал снег

11:56, 12 декабря 2019
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Власти предупреждают местных жителей об опасностях на дорогах.

В Мексике выпал снег / twitter.com/GobiernoEdoChih
В Мексике выпал снег / twitter.com/GobiernoEdoChih

В штате Чиуауа на севере Мексики сильно похолодало.

В Карпатах высота снежного покрова местами превышает 20 см (фото)

В горной местности прошли снегопады, сообщает Stormnews

Зима пришла в населенные пункты пяти муниципалитетов. Власти предупреждают местных жителей об опасностях на дорогах.

Напомним, сильные снегопады обрушились на западные и центральные районы США.

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Теги: #снег#погода#Мексика
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