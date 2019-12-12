На севере Мексики выпал снег
Власти предупреждают местных жителей об опасностях на дорогах.
В штате Чиуауа на севере Мексики сильно похолодало.
В Карпатах высота снежного покрова местами превышает 20 см (фото)
В горной местности прошли снегопады, сообщает Stormnews.
Зима пришла в населенные пункты пяти муниципалитетов. Власти предупреждают местных жителей об опасностях на дорогах.
RT @telediario:— Webcams de México (@webcamsdemexico) 10 декабря 2019 г.
Casi llega la #Navidad y en #Chihuahua ya hay regiones cubiertas de nieve.pic.twitter.com/NOVvHOni6G
Напомним, сильные снегопады обрушились на западные и центральные районы США.
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