На севере Мексики выпал снег

Власти предупреждают местных жителей об опасностях на дорогах.

В Мексике выпал снег / twitter.com/GobiernoEdoChih

В штате Чиуауа на севере Мексики сильно похолодало.

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В горной местности прошли снегопады, сообщает Stormnews.

Зима пришла в населенные пункты пяти муниципалитетов. Власти предупреждают местных жителей об опасностях на дорогах.

Напомним, сильные снегопады обрушились на западные и центральные районы США.