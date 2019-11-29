США пострадали от снегопадов и ливней

15:10, 29 ноября 2019
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В северо-восточных штатах из-за непогоды около 200 тысяч человек остались без электроэнергии.

Снегопад в США / REUTERS
Снегопад в США / REUTERS

Сильные снегопады обрушились на западные и центральные районы США, из-за чего миллионы американцев вынуждены менять свои планы на каникулы по случаю Дня благодарения. 

Испанию накрыли снегопады и наводнения

Автодороги не успевают очищать от снега, а в аэропортах отменены сотни рейсов, передает Euronews

В то же время в районе Лос-Анджелеса вместо снегопадов прощли сильные ливни. На подъездах к аэропорту огромные пробки. Пассажирам рекомендуют выезжать за несколько часов до вылета, чтобы успеть приехать вовремя. 

В северо-восточных штатах из-за снегопадов и ветра около 200 тысяч человек остались без электроэнергии. В Миннеаполисе объявлено чрезвычайное положение. В ряде районов закрыты школы.

Напомним, за несколько дней до лета в южном полушарии в горах на юго-востоке Австралии выпал снег.

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Теги: #снег#погода#США
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