В Бурунди 38 человек стали жертвами схода оползня

09:50, 6 декабря 2019
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Число жертв может возрасти.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 38 человек погибли в результате схода оползня в провинции Чибитоке на северо-западе Бурунди.

Франция и Италия пострадали от наводнений

Оползень сошел после ливней в среду в коммуне Мугина в 80 км к северу от Бужумбуры, передает "Синьхуа" со ссылкой на представителя Министерства общественной безопасности страны Пьера Нкурикийе.

Спасатели обнаружили 38 тел погибши, однако число жертв может возрасти.

Оползень также повредил большое количество домов.

Напомним, жертвами стихийных бедствий в Кении, вызванных сильными дождями, стали по меньшей мере 120 человек.

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Теги: #погода#оползень
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