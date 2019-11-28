Жертвами стихийных бедствий в Кении стали 120 человек

10:49, 28 ноября 2019
9
0

От непогоды пострадали более 160 тыс. жителей страны.

Непогода в Кении / REUTERS
Непогода в Кении / REUTERS

Жертвами стихийных бедствий в Кении, вызванных сильными дождями, стали по меньшей мере 120 человек.

Итальянская Тоскана пострадала от наводнения

От непогоды пострадали более 160 тыс. жителей страны, паредает Xinhua со ссылкой на Управление по координации гуманитарной деятельности ООН.

Среди погибших 72 человека, чьи дома были разрушены в результате оползня в округе Западный Покот на северо-западе Кении.

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни по меньшей мере в 31 из 47 округов, что препятствует эффективным усилиям по оказанию гуманитарной помощи в пострадавших районах.

Напомним, Франция и Италия пострадали от сильных наводнений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение#Кения
Читайте также
Гороскоп на 22 ноября 2019: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неприятности Гороскоп на 22 ноября 2019: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неприятности
Три знака Зодиака на днях поймают удачу за хвост - прогноз астролога Три знака Зодиака на днях поймают удачу за хвост - прогноз астролога
Гороскоп на 21 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 21 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото) Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото)
Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото) Тимошенко вернула "революционную" прическу-косу (фото)
Гороскоп на 28 ноября: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака Гороскоп на 28 ноября: что звезды сулят сегодня знакам Зодиака
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
58 %
751 мм
10.4 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять