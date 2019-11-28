Жертвами стихийных бедствий в Кении стали 120 человек

От непогоды пострадали более 160 тыс. жителей страны.

Непогода в Кении / REUTERS

Жертвами стихийных бедствий в Кении, вызванных сильными дождями, стали по меньшей мере 120 человек.

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От непогоды пострадали более 160 тыс. жителей страны, паредает Xinhua со ссылкой на Управление по координации гуманитарной деятельности ООН.

Среди погибших 72 человека, чьи дома были разрушены в результате оползня в округе Западный Покот на северо-западе Кении.

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни по меньшей мере в 31 из 47 округов, что препятствует эффективным усилиям по оказанию гуманитарной помощи в пострадавших районах.

Напомним, Франция и Италия пострадали от сильных наводнений.