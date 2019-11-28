Жертвами стихийных бедствий в Кении стали 120 человек
От непогоды пострадали более 160 тыс. жителей страны.
Жертвами стихийных бедствий в Кении, вызванных сильными дождями, стали по меньшей мере 120 человек.
Итальянская Тоскана пострадала от наводнения
От непогоды пострадали более 160 тыс. жителей страны, паредает Xinhua со ссылкой на Управление по координации гуманитарной деятельности ООН.
Среди погибших 72 человека, чьи дома были разрушены в результате оползня в округе Западный Покот на северо-западе Кении.
Проливные дожди вызвали наводнения и оползни по меньшей мере в 31 из 47 округов, что препятствует эффективным усилиям по оказанию гуманитарной помощи в пострадавших районах.
Напомним, Франция и Италия пострадали от сильных наводнений.
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