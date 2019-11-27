Погода на завтра: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Дожди ожидаются в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 ноября, в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +1°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +11°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +9°.
В северных областях без осадков. Температура ночью д0 -2°, днем до +3°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -4°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого иней.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -5°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+3°... +2°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+6°... +1°