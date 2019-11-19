Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на зиму
Настоящая зима со снегом ворвется в Украину только 12 декабря.
Морозы и снегопады придут в Украину, предположительно, в конце ноября.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +15° (карта)
Однако настоящая зима в Киеве и других городах начнется только с 12 декабря, рассказал народный синоптик Леонид Горбань 24 каналу.
Значительное похолодание в Украине начнется 26 ноября. Тогда столбики термометров опустятся до минусовых отметок, возможны дожди и мокрый снег.
По прогнозу Горбаня зимой температура будет постоянно колебаться - на смену теплым дням придут морозы. Так, в начале декабря придет незначительное потепление до +3...+4 градусов.
Настоящая зима со снегом ворвется в Украину только с 12 декабря. Температура воздуха понизится до -4...-6 градусов и до 25 декабря упадет уже до -15 градусов.
В Киеве морозы и небольшой снег стоит ждать с 9 декабря. Тогда столбики термометров покажут -4...-7 градусов. Зимняя погода будет радовать жителей столицы как минимум до конца 2019 года. Однако затяжных снегопадов Горбань не прогнозирует.
По прогнозу синоптика, с 7 по 12 декабря снег выпадет во всех регионах Украины. Быстрее всего заснежит в Чернигове, Сумах, Луцке и Львове. Чуть позже морозы дойдут и до Винницы, Одессы и Николаева.
Январь и февраль 2020 года будут еще холоднее. Украину окончательно засыплет снегом и заступят 20-ти градусные морозы.
Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы.
- Винница+8°... +7°
- Днепр+3°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+10°... +6°
- Запорожье+5°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... +8°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+9°... +4°
- Одесса+11°... +6°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+11°... +6°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+11°... +8°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+11°... +8°
- Черкассы+7°... +3°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+14°... +6°