Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на зиму

15:35, 19 ноября 2019
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Настоящая зима со снегом ворвется в Украину только 12 декабря.

По прогнозу Леонида Горбаня, зима в Украине будет холодной / УНИАН
По прогнозу Леонида Горбаня, зима в Украине будет холодной / УНИАН

Морозы и снегопады придут в Украину, предположительно, в конце ноября. 

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +15° (карта)

Однако настоящая зима в Киеве и других городах начнется только с 12 декабря, рассказал народный синоптик Леонид Горбань 24 каналу

Значительное похолодание в Украине начнется 26 ноября. Тогда столбики термометров опустятся до минусовых отметок, возможны дожди и мокрый снег.

По прогнозу Горбаня зимой температура будет постоянно колебаться - на смену теплым дням придут морозы. Так, в начале декабря придет незначительное потепление до +3...+4 градусов. 

Настоящая зима со снегом ворвется в Украину только с 12 декабря. Температура воздуха понизится до -4...-6 градусов и до 25 декабря упадет уже до -15 градусов. 

В Киеве морозы и небольшой снег стоит ждать с 9 декабря. Тогда столбики термометров покажут -4...-7 градусов. Зимняя погода будет радовать жителей столицы как минимум до конца 2019 года. Однако затяжных снегопадов Горбань не прогнозирует.

По прогнозу синоптика, с 7 по 12 декабря снег выпадет во всех регионах Украины. Быстрее всего заснежит в Чернигове, Сумах, Луцке и Львове. Чуть позже морозы дойдут и до Винницы, Одессы и Николаева.

Январь и февраль 2020 года будут еще холоднее. Украину окончательно засыплет снегом и заступят 20-ти градусные морозы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы

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Теги: #снег#погода#зима
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