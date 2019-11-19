Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре

11:55, 19 ноября 2019
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Британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. 

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +15° (карта)

В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог".

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.

Специалисты утверждают, что в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода зимой в Украине будет переменчивой. В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в январе могут ударить сильные морозы.

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Теги: #погода#зима#декабрь
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