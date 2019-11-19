Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре
Британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание.
По прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +15° (карта)
В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию, передает "Метеопрог".
Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.
В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.
Специалисты утверждают, что в декабре нашу часть континента посетят холодные воздушные массы из Сибири. Этот фактор и сыграет ключевую роль в резком похолодании.
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода зимой в Украине будет переменчивой. В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в январе могут ударить сильные морозы.
- Винница+8°... +7°
- Днепр+3°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+10°... +6°
- Запорожье+5°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... +8°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+9°... +4°
- Одесса+11°... +6°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+11°... +6°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+11°... +8°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+11°... +8°
- Черкассы+7°... +3°
- Чернигов+5°... +1°
- Черновцы+15°... +6°