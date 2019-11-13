Венеция ушла под воду после рекордного наводнения (фоторепортаж)
В соборе Сан-Марко уровень воды достигал 110 см.
В итальянской Венеции уровень воды поднялся до 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений.
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Рекорд (194 см) был зафиксирован в 1966 году, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.
Из-за наводнения повреждено большое количество гондол и лодок. Затоплен весь исторический центр. В соборе Сан-Марко уровень воды достигал 110 см. На острове Пеллестрина подтверждена гибель двух человек: в подтопленном доме в результате поражения электрическим током погиб 78-летний мужчина, причины смерти другого жителя уточняются. Кроме того, из-за короткого замыкания произошло несколько пожаров.
Ранее сообщалось, что из-за наводнения в Венеции затопило многие кафе и магазины, по распоряжению властей из соображений безопасности в городе были закрыли детские сады.
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