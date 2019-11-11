Туман и штормовой ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

15:13, 11 ноября 2019
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Сильный ветер ожидается в западных областях.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Во вторник, 12 ноября, по всей Украине ожидается туман, в западных областях - сильный ветер.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Україніський гидрометцентр.

"12 ноября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодание не ожидается, дожди пройдут в понедельник и пятницу.

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Теги: #погода#туман#штормовое предупреждение
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