Погода на неделю: в Украине будет облачно и почти без осадков (карта)

Дожди ожидаются в понедельник и пятницу.

На этой неделе в Украине будет тепло / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодания не ожидается, дожди пройдут в понедельник и пятницу.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +23°, в остальных регионах до +8°...+15°.

Прогноз на 11 ноября / УНИАН

Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на юге до +25°.

Прогноз на 12 ноября / УНИАН

В среду, 13 ноября, переменная облачность. Самая теплая погода будет на юге - до +23°. В остальных регионах до +8°...+18°.

Прогноз на 13 ноября / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +1°…+12°, днем до +20°.

Прогноз на 14 ноября / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +20°, в остальных регионах до +15°.

Прогноз на 15 ноября / УНИАН

16 и 17 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +1°, на остальной территории +2°…+10°. Днем температура по стране +6°...+17°. В воскресенье ночью на востоке температура до +2°, днем в Украине от +7° до +20°.

Прогноз на 16 ноября / УНИАН

Прогноз на 17 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

11 ноября - Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Синичка пищит — зиму призывает.

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12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день - праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.

13 ноября - Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь - скоро зима будет.

14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остается листьев, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. Если развезет дорогу - не жди морозов до начала декабря.

15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит - световой день все короче становится. Идет дождь - скоро и снег выпадет.

16 ноября - Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы.

17 ноября - Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

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