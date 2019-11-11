Погода на неделю: в Украине будет облачно и почти без осадков (карта)
Дожди ожидаются в понедельник и пятницу.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодания не ожидается, дожди пройдут в понедельник и пятницу.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +23°, в остальных регионах до +8°...+15°.
Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на юге до +25°.
В среду, 13 ноября, переменная облачность. Самая теплая погода будет на юге - до +23°. В остальных регионах до +8°...+18°.
В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +1°…+12°, днем до +20°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +20°, в остальных регионах до +15°.
16 и 17 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +1°, на остальной территории +2°…+10°. Днем температура по стране +6°...+17°. В воскресенье ночью на востоке температура до +2°, днем в Украине от +7° до +20°.
Народный прогноз погоды в Украине
11 ноября - Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Синичка пищит — зиму призывает.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день - праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.
13 ноября - Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь - скоро зима будет.
14 ноября - день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остается листьев, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. Если развезет дорогу - не жди морозов до начала декабря.
15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит - световой день все короче становится. Идет дождь - скоро и снег выпадет.
16 ноября - Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы.
17 ноября - Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.
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- Винница+14°... +3°
- Днепр+13°... +7°
- Донецк+12°... +6°
- Житомир+13°... +4°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+10°... 0°
- Киев+14°... +2°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+9°... +4°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+10°... +6°
- Тернополь+10°... +1°
- Харьков+10°... +4°
- Херсон+18°... +8°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+14°... +3°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+15°... +4°