В понедельник в Украине значительно потеплеет - синоптик
Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей.
С понедельника, 4 ноября, в Украине значительно потеплеет.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
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"Понедельник в Украине будет не просто теплым, а апрельским. А Украина ожидается одной из самых теплых в Европе", - написала она.
По словам Диденко, 4 ноября температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В восточных областях - свежая погода, +8 +13 градусов. Дожди пройдут на западе, отдельные - на севере, на остальной территории - без осадков. Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей.
Синоптик также добавила, что в Киеве в понедельник днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, от порывистого до сильного.
Напомним, ранее сообщалось, что ноябрь будет капризным в плане погоды. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь ноябрь.
- Винница+13°... +7°
- Днепр+7°... +4°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир+12°... +8°
- Запорожье+12°... +5°
- Ивано-Франковск+14°... +6°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+10°... +7°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+15°... +10°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+14°... +10°
- Одесса+16°... +12°
- Полтава+7°... +6°
- Ровно+13°... +9°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы+5°... +4°
- Тернополь+12°... +6°
- Харьков+6°... +3°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницкий+13°... +7°
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- Чернигов+12°... +8°
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