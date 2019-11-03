В понедельник в Украине значительно потеплеет - синоптик

Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей.

В понедельник значительно потеплеет / фото УНИАН

С понедельника, 4 ноября, в Украине значительно потеплеет.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

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"Понедельник в Украине будет не просто теплым, а апрельским. А Украина ожидается одной из самых теплых в Европе", - написала она.

По словам Диденко, 4 ноября температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В восточных областях - свежая погода, +8 +13 градусов. Дожди пройдут на западе, отдельные - на севере, на остальной территории - без осадков. Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей.

Синоптик также добавила, что в Киеве в понедельник днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, от порывистого до сильного.

facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что ноябрь будет капризным в плане погоды. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь ноябрь.