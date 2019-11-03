В понедельник в Украине значительно потеплеет - синоптик

15:12, 3 ноября 2019
178
0

Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей.

В понедельник значительно потеплеет / фото УНИАН
В понедельник значительно потеплеет / фото УНИАН

С понедельника, 4 ноября, в Украине значительно потеплеет.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Синоптики подвели итоги теплого и сухого октября в Киеве

"Понедельник в Украине будет не просто теплым, а апрельским. А Украина ожидается одной из самых теплых в Европе", - написала она.

По словам Диденко, 4 ноября температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В восточных областях - свежая погода, +8 +13 градусов. Дожди пройдут на западе, отдельные - на севере, на остальной территории - без осадков. Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей.

Синоптик также добавила, что в Киеве в понедельник днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, от порывистого до сильного.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что ноябрь будет капризным в плане погоды. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь ноябрь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #прогноз погоды#непогода в Украине#погода в Киеве
Читайте также
В понедельник в Украине значительно потеплеет - синоптик В понедельник в Украине значительно потеплеет - синоптик
Погода сегодня: украинцев предупредили о сильных порывах ветра Погода сегодня: украинцев предупредили о сильных порывах ветра
Завтра в Киеве ожидается шквальный ветер 15-20 м/с Завтра в Киеве ожидается шквальный ветер 15-20 м/с
В Чикаго из-за рекордно раннего снегопада отменили более 200 авиарейсов В Чикаго из-за рекордно раннего снегопада отменили более 200 авиарейсов
В Украине в ближайшее время может произойти сильное землетрясение - сейсмологи В Украине в ближайшее время может произойти сильное землетрясение - сейсмологи
Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта) Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
64 %
756 мм
6.0 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять