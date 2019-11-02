Погода на воскресенье: ожидаются дожди, максимальная температура до +15

В столице синоптики прогнозируют мелкие дожди, температура до +12.

В Украину придут дожди / фото pixabay.com

В Украине в воскресенье, 3 ноября, местами будут дожди. Максимальная температура воздуха поднимется до +15.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, северных и западных областях ожидается дождь.

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На западе температура днем составит 11…13 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до 3…5. В северных и центральных областях дневная температура воздуха до 10…12, ночью термометр покажет 2...4. На востоке страны немного прохладнее, температура днем поднимется до 7…9, а ночью опустится до -2…-4. В южных областях без осадков, температура воздуха днем до 13…14, ночью – до 1…3.