Погода на воскресенье: ожидаются дожди, максимальная температура до +15
В столице синоптики прогнозируют мелкие дожди, температура до +12.
В Украине в воскресенье, 3 ноября, местами будут дожди. Максимальная температура воздуха поднимется до +15.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В восточных, северных и западных областях ожидается дождь.
Завтра в Киеве ожидается шквальный ветер 15-20 м/с
На западе температура днем составит 11…13 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до 3…5. В северных и центральных областях дневная температура воздуха до 10…12, ночью термометр покажет 2...4. На востоке страны немного прохладнее, температура днем поднимется до 7…9, а ночью опустится до -2…-4. В южных областях без осадков, температура воздуха днем до 13…14, ночью – до 1…3.
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