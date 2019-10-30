Число жертв схода оползня в Камеруне увеличилось до 40 человек

Сход оползня был вызван сильными дождями.

Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползня в городе Бафусам на западе Камеруна погибли 40 человек.

Читайте также Юг Европы пострадал от сильных дождей

Местный губернатор Августин Ава Фонка отметил, что спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены тела всех пропавших без вести, передает Xinhua.

Среди жертв оползня есть беременные женщины и дети.

Сход оползня произошел после того, как на район Гоуаче в городе Бафусам обрушились проливные дожди, разрушившие, по словам очевидцев, дома и "огромное количество жилых помещений".

Напомним, в результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек.