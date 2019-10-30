Число жертв схода оползня в Камеруне увеличилось до 40 человек

10:47, 30 октября 2019
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Сход оползня был вызван сильными дождями.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползня в городе Бафусам на западе Камеруна погибли 40 человек.

Юг Европы пострадал от сильных дождей

Местный губернатор Августин Ава Фонка отметил, что спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены тела всех пропавших без вести, передает Xinhua.

Среди жертв оползня есть беременные женщины и дети.

Сход оползня произошел после того, как на район Гоуаче в городе Бафусам обрушились проливные дожди, разрушившие, по словам очевидцев, дома и "огромное количество жилых помещений".

Напомним, в результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек.

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Теги: #погода#оползень
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