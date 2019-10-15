В результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек

11:53, 15 октября 2019
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Сход оползня был спровоцирован сильными дождями.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек.

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"К настоящему времени найдены тела 18 человек, погибших в результате оползня, произошедшего воскресной ночью в специальном районе Конта в Области Народностей Южной Эфиопии", - цитирует Синьхуа государственную эфиопскую вещательную корпорацию EBS.

Отмечается, что сход оползня был спровоцирован сильными дождями.

Напомним, два человека пропали без вести в результате схода оползня в городе Чунцин на юго-западе Китая.

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Теги: #погода#оползень#Эфиопия
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