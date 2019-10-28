В результате наводнений в Танзании погибли 40 человек
В провинциях Морогоро и Танга погибли 30 человек.
40 человек стали жертвами наводнений в Танзании.
Юг Европы пострадал от сильных дождей
В провинциях Морогоро и Танга погибли в общей сложности 30 человек, передает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
В районе Хандени автомобиль с десятью пассажирами был унесен течением реки вечером в субботу, когда водитель попытался проехать через реку. Это привело к увеличению общего числа жертв наводнений до 40 человек.
Проливные дожди также нанесли ущерб инфраструктуре, включая автотрассы, мосты, фермы и жилые дома.
Напомним, три человека погибли в результате непогоды на юге Франции.
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