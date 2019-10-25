Три человека стали жертвами непогоды во Франции

16:16, 25 октября 2019
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В течение последних трех дней на юге Франции бушует сильный шторм.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Три человека погибли в результате непогоды на юге Франции. 

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В течение последних трех дней на юге Франции бушует сильный шторм, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Сильные ливни и наводнения затронули департаменты Эро, Од, Восточные Пиренеи и другие районы, где парализовано движение общественного транспорта, местные жители оказались заблокированными.

На борьбу со стихией мобилизованы более 2 тыс. пожарных и сотрудников управления гражданской обороны.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн, находящаяся в департаменте Эро, заявила, что число жертв и пострадавших может вырасти.

Напомним, проливные дожди обрушились на юг Европы. В Каталонии в результате наводнения как минимум один мужчина погиб в муниципалитете Ареньс-де-Мар.

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Теги: #погода#шторм#Франция
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