Три человека стали жертвами непогоды во Франции

В течение последних трех дней на юге Франции бушует сильный шторм.

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Три человека погибли в результате непогоды на юге Франции.

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В течение последних трех дней на юге Франции бушует сильный шторм, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Сильные ливни и наводнения затронули департаменты Эро, Од, Восточные Пиренеи и другие районы, где парализовано движение общественного транспорта, местные жители оказались заблокированными.

На борьбу со стихией мобилизованы более 2 тыс. пожарных и сотрудников управления гражданской обороны.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн, находящаяся в департаменте Эро, заявила, что число жертв и пострадавших может вырасти.

Напомним, проливные дожди обрушились на юг Европы. В Каталонии в результате наводнения как минимум один мужчина погиб в муниципалитете Ареньс-де-Мар.