Заморозки и дождь со снегом: начало недели в Украине будет холодным
Ночью в ряде областей ожидаются заморозки.
В понедельник, 7 октября, в Украине будет довольно прохладно, а ночью столбики термометров даже опустятся ниже нуля градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Завтра в Украине без осадков, лишь утром и днем в южной части дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается + 1°... +6°, на поверхности почвы, в западных, северных и центральных областях в воздухе заморозки 0°...- 5°, днем будет +6°-...+11°, в южных, восточных областях и на Закарпатье +9°... +14°.
В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью заморозки -2°...- 4°, днем температура поднимется до +1°... +3° тепла.
В Киеве завтра без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0°...-3°, днем +7°... +9°.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие несколько суток в отдельных областях Украины ожидаются заморозки до -6°.
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- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... +2°
- Житомир+10°... +2°
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- Ивано-Франковск+9°... 0°
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- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+16°... +5°
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