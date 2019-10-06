Заморозки и дождь со снегом: начало недели в Украине будет холодным

Ночью в ряде областей ожидаются заморозки.

В ряде областей завтра ожидаются заморозки / фото: provse.today

В понедельник, 7 октября, в Украине будет довольно прохладно, а ночью столбики термометров даже опустятся ниже нуля градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Завтра в Украине без осадков, лишь утром и днем в южной части дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается + 1°... +6°, на поверхности почвы, в западных, северных и центральных областях в воздухе заморозки 0°...- 5°, днем будет +6°-...+11°, в южных, восточных областях и на Закарпатье +9°... +14°.

В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью заморозки -2°...- 4°, днем температура поднимется до +1°... +3° тепла.

В Киеве завтра без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0°...-3°, днем +7°... +9°.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие несколько суток в отдельных областях Украины ожидаются заморозки до -6°.