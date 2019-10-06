До -6°: синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины

Сильные заморозки в воздухе ночью обещают и в Киеве.

Сильные заморозки ожидается в ближайшие дни / фото: tvc.ru

В ближайшие несколько дней в отдельных областях Украины ожидаются заморозки до -6°.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

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В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5°.

7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°.

Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°.

Напомним, по даным Погода УНИАН, в эти выходные во многих регионах Украины пройдут дожди и похолодает. В Киеве сегодня переменная облачность, + 2° ... + 11°.