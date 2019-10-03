Ураган "Лоренцо" ударил по Азорским островам
На острове Фаял ураган вызвал порывы ветра до 190 км/ч.
Ураган "Лоренцо" накрыл португальские Азорские острова.
Ураган "Лоренцо" надвигается на Ирландию
На острове Фаял ураган вызвал порывы ветра до 190 км/ч, сильнейшие ливни и высокие волны. Ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья, передает Euronews.
Омечается, что подобные "Лоренцо" ураганы - редкое явление на севере и востоке Атлантики. Национальный центр ураганов США в Майами заявил, что волны, вызванные ураганом, ощущаются на восточном побережье Северной Америки, на Багамах и в некоторых частях Западной Европы.
Ожидается, что "Лоренцо" направится через Атлантику к Ирландии и Великобритании, но, скорее всего, ослабеет и превратился в сильный циклон.
Напомним, семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.
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