Ураган "Лоренцо" ударил по Азорским островам

10:47, 3 октября 2019
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На острове Фаял ураган вызвал порывы ветра до 190 км/ч.

Ураган "Лоренцо" / REUTERS
Ураган "Лоренцо" / REUTERS

Ураган "Лоренцо" накрыл португальские Азорские острова.

Ураган "Лоренцо" надвигается на Ирландию

На острове Фаял ураган вызвал порывы ветра до 190 км/ч, сильнейшие ливни и высокие волны. Ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья, передает Euronews.

Омечается, что подобные "Лоренцо" ураганы - редкое явление на севере и востоке Атлантики. Национальный центр ураганов США в Майами заявил, что волны, вызванные ураганом, ощущаются на восточном побережье Северной Америки, на Багамах и в некоторых частях Западной Европы.

Ожидается, что "Лоренцо" направится через Атлантику к Ирландии и Великобритании, но, скорее всего, ослабеет и превратился в сильный циклон.

Напомним, семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.

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Теги: #погода#ураган
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