Из-за проливных дождей в Пакистане погибли семь человек

11 человек получили травмы.

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Семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.

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Инциденты произошли в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Два человека погибли и еще семь пострадали в результате обрушения жилого здания в Лахоре, административном центре провинции Пенджаб, по меньшей мере четыре человека все еще находятся под обломками.

В результате двух инцидентов обрушения кровли в районе Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва пять человек погибли, еще четыре пострадали и были доставлены в больницу.

Напомним, сильные дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к наводнению.