Из-за проливных дождей в Пакистане погибли семь человек
11 человек получили травмы.
Семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.
В штате Монтана из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию (видео)
Инциденты произошли в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Два человека погибли и еще семь пострадали в результате обрушения жилого здания в Лахоре, административном центре провинции Пенджаб, по меньшей мере четыре человека все еще находятся под обломками.
В результате двух инцидентов обрушения кровли в районе Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва пять человек погибли, еще четыре пострадали и были доставлены в больницу.
Напомним, сильные дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к наводнению.
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