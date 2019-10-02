Из-за проливных дождей в Пакистане погибли семь человек

14:29, 2 октября 2019
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11 человек получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Семь человек погибли, 11 получили травмы в результате обрушений крыш из-за проливных дождей в Пакистане.

В штате Монтана из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию (видео)

Инциденты произошли в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Два человека погибли и еще семь пострадали в результате обрушения жилого здания в Лахоре, административном центре провинции Пенджаб, по меньшей мере четыре человека все еще находятся под обломками.

В результате двух инцидентов обрушения кровли в районе Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва пять человек погибли, еще четыре пострадали и были доставлены в больницу.

Напомним, сильные дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к наводнению.

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Теги: #погода#Пакистан#наводнение
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