Синоптики рассказали, когда украинцам ждать первый снег

В конце месяца ожидается мокрый снег, который за собой принесет холодный арктический воздух.

Конец месяца обещает украинцам досрочные заморозки / УНИАН

Метеорологи обещают, что первая половина октября порадует солнечной и теплой погодой практически без осадков. Однако, не стоит рано радоваться, ведь уже конец месяца обещает украинцам досрочные заморозки.

Средняя температура воздуха в первой половине месяца будет держаться от +15 до +18 градусов по Цельсию. В самый холодный день октября синоптики предвещают осадки и температуру в -10 градусов по Цельсию. Ночь и утро будут холодными для жителей всех регионов Украины – до 5 градусов мороза, пишут "Акценты".

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Кроме того, в конце месяца ожидается мокрый снег, который за собой принесет холодный арктический воздух. Также, водителям и пешеходам стоит быть внимательнее, ведь страну накроют сильные туманы, которые оставят видимость не более чем на 100 метров.

Период с 1 по 10 октября:

Температура воздуха будет теплой, ожидается от +15 до +18 градусов днем, без осадков и похолодания.

Период с 11 по 20 октября:

Начнется период осадков, а температура воздуха не будет подниматься выше +14 градусов на юге Украины.

Период с 21 по 31 октября:

Этот промежуток времени станет самым холодным для украинцев, так как максимальная температура будет составлять от +10 до +12 градусов. Кроме того, именно в этот период будет ожидаться мороз до -10 градусов, морозные утро и ночь.