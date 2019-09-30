Синоптики рассказали, когда украинцам ждать первый снег
В конце месяца ожидается мокрый снег, который за собой принесет холодный арктический воздух.
Метеорологи обещают, что первая половина октября порадует солнечной и теплой погодой практически без осадков. Однако, не стоит рано радоваться, ведь уже конец месяца обещает украинцам досрочные заморозки.
Средняя температура воздуха в первой половине месяца будет держаться от +15 до +18 градусов по Цельсию. В самый холодный день октября синоптики предвещают осадки и температуру в -10 градусов по Цельсию. Ночь и утро будут холодными для жителей всех регионов Украины – до 5 градусов мороза, пишут "Акценты".
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Кроме того, в конце месяца ожидается мокрый снег, который за собой принесет холодный арктический воздух. Также, водителям и пешеходам стоит быть внимательнее, ведь страну накроют сильные туманы, которые оставят видимость не более чем на 100 метров.
Период с 1 по 10 октября:
Температура воздуха будет теплой, ожидается от +15 до +18 градусов днем, без осадков и похолодания.
Период с 11 по 20 октября:
Начнется период осадков, а температура воздуха не будет подниматься выше +14 градусов на юге Украины.
Период с 21 по 31 октября:
Этот промежуток времени станет самым холодным для украинцев, так как максимальная температура будет составлять от +10 до +12 градусов. Кроме того, именно в этот период будет ожидаться мороз до -10 градусов, морозные утро и ночь.
Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+21°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+19°... +11°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+21°... +11°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+24°... +16°
- Одесса+22°... +16°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+24°... +16°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+22°... +14°
- Херсон+24°... +16°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+26°... +12°