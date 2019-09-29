Погода на завтра: значительную часть Украины накроют дожди, но будет тепло
В последний день сентября столбики термометров поднимутся до +22°, а на юге страны и Винницкой области – до +25°.
В понедельник, 30 сентября, в Украине будет довольно тепло. Правда, на значительной территории страны ожидаются дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На Закарпатье произошло землетрясение
Так, в последний день сентября ночью на востоке и в Приазовье, днем в западных, северных, местами в центральных областях пройдут дожди, на остальной территории будет без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, днем местами и в северных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Температура ночью ожидается +8°...+13°; днем столбики термометров поднимутся до +17°...+22°, на юге страны и Винницкой области местами прогреется +25°.
В Киеве завтра облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м / сек. Температура воздуха ночью +11°...+13°, днем +19°...+ 21°.
Как сообщал УНИАН, предварительные прогнозы показывают, что погода в октябре должна быть благоприятной. Обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию.
Погода в Украине
- Винница+17°... +10°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+20°... +8°
- Житомир+18°... +9°
- Запорожье+20°... +9°
- Ивано-Франковск+22°... +8°
- Киев+18°... +11°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+20°... +10°
- Луцк+19°... +13°
- Львов+18°... +11°
- Николаев+23°... +9°
- Одесса+23°... +12°
- Полтава+16°... +9°
- Ровно+18°... +12°
- Симферополь+23°... +12°
- Сумы+13°... +7°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+21°... +9°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+18°... +10°
- Черновцы+22°... +11°