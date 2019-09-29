Погода на завтра: значительную часть Украины накроют дожди, но будет тепло

17:39, 29 сентября 2019
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В последний день сентября столбики термометров поднимутся до +22°, а на юге страны и Винницкой области – до +25°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В понедельник, 30 сентября, в Украине будет довольно тепло. Правда, на значительной территории страны ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, в последний день сентября ночью на востоке и в Приазовье, днем в западных, северных, местами в центральных областях пройдут дожди, на остальной территории будет без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, днем местами и в северных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью ожидается +8°...+13°; днем столбики термометров поднимутся до +17°...+22°, на юге страны и Винницкой области местами прогреется +25°.

В Киеве завтра облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м / сек. Температура воздуха ночью +11°...+13°, днем +19°...+ 21°.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Как сообщал УНИАН, предварительные прогнозы показывают, что погода в октябре должна быть благоприятной. Обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию.

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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