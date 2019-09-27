Много солнечных дней, туманы и первые заморозки: какой будет погода в октябре 2019

09:37, 27 сентября 2019
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По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Предварительные прогнозы показывают, что погода воктябре должна быть благоприятной. Обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает "Метеопрог".

В последующий период будут преобладать более низкие значения. Также появятся осадки. К счастью, они не будут интенсивными. Наступит типичное бабье лето.

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По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы. Будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы. Также будут дни, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов.

Ночью и утром в большинстве регионов будут наблюдаться заморозки. Локально столбики ртути опустятся до -5ºС. Приток масс арктического воздуха в конце месяца, спровоцирует осадки мокрого снега.

При динамической зональной циркуляции атмосферы, в октябре существует риск сильных ветров. Особенно мощных на севере страны и в горных массивах.

Не исключено, что в благоприятных условиях над Украиной появятся осадки и метеорологические депрессии из средиземноморского региона, приносящие большое количество влаги.

Проблемой в октябре будут туманы, которые значительно ограничат видимость, до менее 100 метров.

Октябрь может принести очень разнообразную погоду в нашу страну. Будут теплые дни в больших количествах. С другой стороны, мы не избежим морозов и осадков мокрого снега.

По сравнению с летними месяцами дождей должно быть больше. 

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Теги: #погода#прогноз
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