Много солнечных дней, туманы и первые заморозки: какой будет погода в октябре 2019

По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы.

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Предварительные прогнозы показывают, что погода воктябре должна быть благоприятной. Обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает "Метеопрог".

В последующий период будут преобладать более низкие значения. Также появятся осадки. К счастью, они не будут интенсивными. Наступит типичное бабье лето.

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По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы. Будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы. Также будут дни, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов.

Ночью и утром в большинстве регионов будут наблюдаться заморозки. Локально столбики ртути опустятся до -5ºС. Приток масс арктического воздуха в конце месяца, спровоцирует осадки мокрого снега.

При динамической зональной циркуляции атмосферы, в октябре существует риск сильных ветров. Особенно мощных на севере страны и в горных массивах.

Не исключено, что в благоприятных условиях над Украиной появятся осадки и метеорологические депрессии из средиземноморского региона, приносящие большое количество влаги.

Проблемой в октябре будут туманы, которые значительно ограничат видимость, до менее 100 метров.

Октябрь может принести очень разнообразную погоду в нашу страну. Будут теплые дни в больших количествах. С другой стороны, мы не избежим морозов и осадков мокрого снега.

По сравнению с летними месяцами дождей должно быть больше.