Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

12:43, 18 сентября 2019
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Завтра в Украине сохранится холодная погода.

На Украину надвигаются заморозки / moldova24.net
На Украину надвигаются заморозки / moldova24.net

В течение 20-22 сентября в Украине возможны заморозки.

В Украине сегодня ожидается холодная погода, местами пройдут дожди (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, в четверг, 19 сентября в течение дня в Украине ожидается +13...+18 градусов, на юге +14...+20 градусов.

"В период 20-22 сентября возможны заморозки", - пишет синоптик.

Завтра дожди будут выпадать в Украине почти повсюду, кроме южной части. А на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

В Киеве 19 сентября ожидается дождь, северо-западный ветер, температура воздуха около +14 градусов, а при прояснениях до +15 градусов.

Напомним, в среду, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал первый снег.

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Теги: #погода#дождь#заморозки
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