Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Завтра в Украине сохранится холодная погода.
В течение 20-22 сентября в Украине возможны заморозки.
В Украине сегодня ожидается холодная погода, местами пройдут дожди (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, в четверг, 19 сентября в течение дня в Украине ожидается +13...+18 градусов, на юге +14...+20 градусов.
"В период 20-22 сентября возможны заморозки", - пишет синоптик.
Завтра дожди будут выпадать в Украине почти повсюду, кроме южной части. А на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.
В Киеве 19 сентября ожидается дождь, северо-западный ветер, температура воздуха около +14 градусов, а при прояснениях до +15 градусов.
Напомним, в среду, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал первый снег.
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Погода в Украине
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- Донецк+19°... +6°
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