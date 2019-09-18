В Украине выпал первый снег (фото)
В Карпатах с утра падает мелкий снег.
В среду, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал первый снег.
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Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"По состоянию на 08:00 18.09.2019 г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0°С. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу УНИАН, 18 веренсня в Украине ожидается холодная погода, местами пройдут дожди.
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