На Канарах из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи людей
Огонь охватил полторы тысячи гектаров.
Из зоны сильных лесных пожаров на острове Гран-Канария (Испания) эвакуировали более двух тысяч человек.
Грецию охватили лесные пожары (видео)
Огонь охватил полторы тысячи гектаров, перерезаны несколько важных автодорог, передает Euronews.
Сейчас пламя движется в сторону леса, уже выгоревшего в предыдущие дни; но спасатели хотят подстраховаться на случай, если ветер внезапно изменит направление.
С новой силой: лесные пожары на Канарах за сутки уничтожили более 500 гектаров насаждений
Напомним, теплый воздух от мощного тайфуна принес жару на северо-восток Японии.
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