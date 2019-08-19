На Канарах из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи людей

14:00, 19 августа 2019
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Огонь охватил полторы тысячи гектаров.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из зоны сильных лесных пожаров на острове Гран-Канария (Испания) эвакуировали более двух тысяч человек.

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Огонь охватил полторы тысячи гектаров, перерезаны несколько важных автодорог, передает Euronews

Сейчас пламя движется в сторону леса, уже выгоревшего в предыдущие дни; но спасатели хотят подстраховаться на случай, если ветер внезапно изменит направление.

Напомним, теплый воздух от мощного тайфуна принес жару на северо-восток Японии.

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Теги: #погода#Испания#лесной пожар
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