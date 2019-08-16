В Японии установилась 40-градусная жара
Местами зафиксировали 40,7 градусов жары.
Теплый воздух от мощного тайфуна принес жару на северо-восток Японии.
Июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений
В городе Тайнай префектуры Ниигата столбики термометров поднялись до отметки 40,7 градуса по Цельсию, сообщает NHK.
В районе Тэрадомари города Нагаока температура поднялась до 40,6 градуса. В городе Сандзе была зафиксирована 40-градусная жара.
В префектуре Ямагата зафиксировали 40,4 градуса жары, а в городе Сика префектуры Исикава 40,1 градуса.
Метеорологи сообщили, что теплый воздух от тайфуна проникает через горный хребет, разделяющий страну, вызывая так называемое "явление фена", когда жаркие воздушные потоки направляются в сторону Японского моря.
Напомним, на греческом острове Эвбея бушует масштабный лесной пожар. Пламя уничтожает местный заповедник и угрожает жителям расположенных здесь деревень Ставрос и Кондодеспоти.
Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+19°... +12°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+18°... +13°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+28°... +13°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+33°... +17°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+23°... +13°
- Чернигов+19°... +13°
- Черновцы+21°... +11°