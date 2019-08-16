В Японии установилась 40-градусная жара

13:58, 16 августа 2019
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Местами зафиксировали 40,7 градусов жары.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Теплый воздух от мощного тайфуна принес жару на северо-восток Японии.

Июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений

В городе Тайнай префектуры Ниигата столбики термометров поднялись до отметки 40,7 градуса по Цельсию, сообщает NHK

В районе Тэрадомари города Нагаока температура поднялась до 40,6 градуса. В городе Сандзе была зафиксирована 40-градусная жара.

В префектуре Ямагата зафиксировали 40,4 градуса жары, а в городе Сика префектуры Исикава 40,1 градуса.

Метеорологи сообщили, что теплый воздух от тайфуна проникает через горный хребет, разделяющий страну, вызывая так называемое "явление фена", когда жаркие воздушные потоки направляются в сторону Японского моря.

Напомним, на греческом острове Эвбея бушует масштабный лесной пожар. Пламя уничтожает местный заповедник и угрожает жителям расположенных здесь деревень Ставрос и Кондодеспоти.

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Теги: #Япония#погода#жара
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