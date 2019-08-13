Удар молнии сжег трейлерный парк в Испании
Сгорело 20 караванов на крытой парковке, 20 караванов снаружи и 2 автодома.
В ночь на 12 августа в испанском муниципалитете Вентальо (Каталония) из-за удара молнии произошел пожар в трейлерном парке.
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В результате сгорело 20 караванов на крытой парковке, 20 караванов снаружи и 2 автодома, передает Stormnews со ссылкой на портал 324.
Пожарные тушили огонь на площади 1500 м². Обошлось без пострадавших.
Напомним, 30 человек пострадали в результате лесных пожаров, которые бушевали в центральных районах Португалии
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