Удар молнии сжег трейлерный парк в Испании

16:51, 13 августа 2019
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Сгорело 20 караванов на крытой парковке, 20 караванов снаружи и 2 автодома.

Молния сожгла трейлерный парк в Испании / twitter.com/bomberscat
Молния сожгла трейлерный парк в Испании / twitter.com/bomberscat

В ночь на 12 августа в испанском муниципалитете Вентальо (Каталония) из-за удара молнии произошел пожар в трейлерном парке.

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В результате сгорело 20 караванов на крытой парковке, 20 караванов снаружи и 2 автодома, передает Stormnews со ссылкой на портал 324.

Пожарные тушили огонь на площади 1500 м². Обошлось без пострадавших.

Напомним, 30 человек пострадали в результате лесных пожаров, которые бушевали в центральных районах Португалии

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Теги: #погода#пожар#Испания
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