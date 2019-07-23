В результате лесных пожаров в Португалии пострадали 30 человек

10:41, 23 июля 2019
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С огнем борются более 1500 пожарных.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

30 человек пострадали в результате лесных пожаров, которые бушуют в центральных районах Португалии. 

На севере Китая бушует лесной пожар

С огнем борются более 1500 пожарных, вертолеты и самолеты, с помощью авиации удалось взять под контроль ряд очагов, передает Euronews

Работу пожарных осложняет установившаяся чрезвычайно жаркая погода, сильные порывы ветра и гористая пересеченная местность. Причиной бедствия называют поджог, поскольку возгорания произошли примерно в одно и то же время сразу в пяти местах в одном районе. Один подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Напомним, из-за лесного пожара около 10 тысяч туристов были эвакуированы с популярного пляжа Зрче на хорватском острове Паг.

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Теги: #Португалия#лесной пожар
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