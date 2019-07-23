В результате лесных пожаров в Португалии пострадали 30 человек
С огнем борются более 1500 пожарных.
30 человек пострадали в результате лесных пожаров, которые бушуют в центральных районах Португалии.
На севере Китая бушует лесной пожар
С огнем борются более 1500 пожарных, вертолеты и самолеты, с помощью авиации удалось взять под контроль ряд очагов, передает Euronews.
Работу пожарных осложняет установившаяся чрезвычайно жаркая погода, сильные порывы ветра и гористая пересеченная местность. Причиной бедствия называют поджог, поскольку возгорания произошли примерно в одно и то же время сразу в пяти местах в одном районе. Один подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело.
Напомним, из-за лесного пожара около 10 тысяч туристов были эвакуированы с популярного пляжа Зрче на хорватском острове Паг.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+23°... +15°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+32°... +15°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+23°... +14°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+26°... +12°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+22°... +12°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+30°... +15°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:96 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей