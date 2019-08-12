Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (карта)
В Украине сегодня практически без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.
В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +34°.
В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре переменная облачность, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +20°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+29°... +20°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +17°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+30°... +21°
- Львов+30°... +20°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+30°... +16°
- Ровно+30°... +20°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+30°... +18°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+30°... +20°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+31°... +19°
Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:55 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:20
Закат20:08
Видимость:14 км
Фаза луны:
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