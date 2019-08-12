Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +34° (карта)

В Украине сегодня практически без осадков.

REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +34°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре переменная облачность, температура до +32°.

Прогноз на 12 августа / УНИАН

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