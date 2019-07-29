В России не угасают масштабные лесные пожары (видео)
Огонь подбирается к населенным пунктам.
В 10 регионах России не угасают масштабные лесные пожары.
Европа страдает от аномальной жары (видео)
Огонь подбирается к населенным пунктам, местные жители жалуются на сильное задымление, говорится в сюжете ТСН.
В Иркутской области, Красноярском крае, отдельных районах Бурятии и Якутии уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Укротить пламя пытаются почти три тысячи спасателей.
На пороге экологической катастрофы: в России не угасают масштабные лесные пожары
Напомним, 30 человек пострадали в результате лесных пожаров, которые бушуют в центральных районах Португалии.
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