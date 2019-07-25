В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарной опасности нет только на севере Украины.
В четверг, 25 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.
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