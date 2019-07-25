Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)
На юге жара до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +27°.
Согласно народному прогнозу, 25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+27°... +13°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+26°... +14°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+31°... +16°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+25°... +13°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:65 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:04
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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