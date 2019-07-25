Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)

На юге жара до +31°.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +27°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.

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