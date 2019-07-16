Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине
Сильные дожди и град ожидаются в Приазовье и восточных областях.
Во вторник, 16 июля, в Украине ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и сильный ветер.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"16 июля в большинстве областей, грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.
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- Николаев+26°... +15°
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- Полтава+24°... +14°
- Ровно+23°... +10°
- Симферополь+26°... +15°
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- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+23°... +13°
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- Чернигов+23°... +13°
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Вероятность осадков:6 %
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