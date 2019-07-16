Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине

Сильные дожди и град ожидаются в Приазовье и восточных областях.

Сегодня Украину накроют грозы / Фото УНИАН

Во вторник, 16 июля, в Украине ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и сильный ветер.

Читайте также Погода на неделю: украинцев ожидают дожди и долгожданное потепление (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"16 июля в большинстве областей, грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.