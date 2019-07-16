Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Теплее всего будет на юге Украины.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +25°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +23°. В центре также ожидаются осадки, температура до +26°.

Прогноз на 16 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

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